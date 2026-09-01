GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü
HaberlerGündem Haberleri Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

01.09.2026 - 22:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

Bursa’da, şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu, 2 otomobile çarptıktan sonra bir evin bahçesine düştü. Şoförün yaralandığı kazada, harfiyat kamyonunun yokuştan hızla indiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Yokuştan hızla inerken şoförünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu, önüne çıkan 2 otomobile çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki bir evin bahçesine düştü.

İLGİLİ HABER

Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonun yokuştan hızla indiği anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABER

Düğünlerine saatler kala hayatını kaybetmişlerdi! Genç çiftin ölümünde acı gerçek ortaya çıktı
Düğünlerine saatler kala hayatını kaybetmişlerdi! Genç çiftin ölümünde acı gerçek ortaya çıktı

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı
#Gündem

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü
#Gündem

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
#Gündem

Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı