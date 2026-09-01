GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

01.09.2026 - 22:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde çekicinin emniyet şeridinde ot biçme çalışması yapan araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında emniyet şeridinde ot biçme ve peyzaj çalışması yapan KGM'ye ait 34 HOA 173 plakalı araca, R.B. idaresindeki 55 PD 273 plakalı çekici arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı
Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı

Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada çekici sürücüsü R.B. ile alan üzerinde ot biçme çalışması gerçekleştiren KGM personelleri M.A. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü
Şoförünün kontrolünü yitirdiği hafriyat kamyonu 2 otomobile çarparak evin bahçesine düştü

Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

İLGİLİ HABER

Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
#Gündem

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı
#Gündem

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı
#Gündem

Taş kırma makinesi yüklü tır köprünün altına sıkıştı