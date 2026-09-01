Edirne'de meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında meydana geldi. O.H.'nin kullandığı servis minibüsü, karşı yönden gelen A.Y. yönetimindeki 22 AD 007 plakalı hafif ticari araçla ve M.G. idaresindeki 22 AS 179 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

İLGİLİ HABER Hobi olarak 3 kovanla başladı, şimdi işi ticarete döktü

Kazada, sürücülerden A.Y. ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER Hayvan otlatma meselesinde silahlı kavga çıktı 2 kişi yaralandı

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.