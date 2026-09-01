Hobi olarak 3 kovanla başladı, şimdi işi ticarete döktü

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Sorgun ilçesinde 3 kovanla hobi olarak arıcılığa başlayan Osman Özbek, işin içine girdikçe arıcılığın inceliklerini öğrendiğini ve emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Özbek, Yozgat Arıcılar Birliği’ne de üye olarak üretimini profesyonel bir boyuta taşıdı. Koloni gücünü artırmak ve üretim kapasitesini büyütmek amacıyla önemli bir adım attıklarını vurgulayan Özbek, kendi işletmesi için 100 adet ana arı üretti. Ürettiği ana arıların kesinlikle satış amacına yönelik olmadığının altını çizen Özbek, bu üretimi tamamen kendi kovan sayısını artırmak ve mevcut kolonilerini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirdiğini ifade etti. Gelecek sezona daha güçlü girmeyi planlayan başarılı arıcı, bahar aylarında kovan sayısını 350-400 bandına çıkarmayı hedefliyor.



"Günün yorgunluğuna iyi geliyor"

Osman Özbek 3 kovanla başladığı arıcılıkta profesyonel arıcılığa doğru yol aldığını belirterek "Kovan sayımızı 250’ye kadar yükselttik. Bu sene kendimiz için ana arı ürettik. 100 tane ana arı ürettik. Gelecek sene bahar aylarında 350-400 kovanla devam etmeyi düşünüyoruz. Köyümüzde Ordulu arıcılar vardı. Onlarla muhabbet ederken ilgimi çekti. 3 kovan arı ile hobi olarak başladım. Arı sayımızı yükselttik. Araplı Kasabası’nda nalburum, esnaflık yapıyorum. Arıcılarla malzeme alırken tanıştık. İş stresine günün yorgunluğuna iyi geldiğini düşündüm. İlk başlarda başaramayacağımı zannettim. İşin içine girince, arının teferruatını anlayınca yaptığına değer bir meslek" dedi.



"Ürettiğimiz ana arıları kendimiz için ürettik"

Büyük şehirlerdeki strese karşı arıcılığın da çözüm olabileceğini söyleyen Özbek, "Çok güzel bir meslek ve iş kapısı olarak öneriyorum. Arıcılar Birliği’ne de üyeliğimiz var. Arıları daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Yapmayı düşünenler varsa tavsiye ediyorum, geliri diğer mesleklere göre güzel, iş stresi de yok. Kendi işini kurmak isteyen varsa devlet destekli, hibe destekli de yapabiliyoruz. 1 sene çıraklığını yaptıktan sonra bu işe başlayabilirler. Ürettiğimiz ana arılar burada kendimiz için ürettik" şeklinde konuştu.