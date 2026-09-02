GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor
HaberlerGündem Haberleri Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

02.09.2026 - 00:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

Denizli’de geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinin tohumlarının ekildiği Kütahya’nın Seyitömer İlçesi Mahmudiye köyünde 17 dekar arazide hasat gerçekleştirildi. Hasat sürecini yerinde takip edilen Borsa-20’nin tarladaki gelişimini ve performansını yakından gözlemledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Denizli’de yürütülen "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinin tohumları Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Uşak, Ankara ve Eskişehir illerine ulaştırıldı.

İLGİLİ HABER

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Farklı iklim ve toprak koşullarındaki güçlü gelişimiyle dikkat çeken Borsa-20’nin Kütahya’daki hasadı başarıyla tamamlandı. Elde edilen verim, üreticileeri memnun ederken; Borsa-20’nin bölge koşullarına uyumu ve tarladaki performansı üreticilerden olumlu geri dönüş aldı. Önce Afyonkarahisar sonra Denizli ve şimdi de Kütahya’daki hasat sonuçları, Borsa-20’nin farklı iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını gösterdi.

İLGİLİ HABER

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor

Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’da hasat gerçekleştirilirken, diğer illerde de kısa süre içerisinde hasat yapılması bekleniyor.

Güncel Haberler

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor
#Gündem

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
#Gündem

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor