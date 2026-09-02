Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

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Denizli’de yürütülen "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında geliştirilen Borsa-20 nohut çeşidinin tohumları Afyonkarahisar, Kütahya, Antalya, Uşak, Ankara ve Eskişehir illerine ulaştırıldı.

Farklı iklim ve toprak koşullarındaki güçlü gelişimiyle dikkat çeken Borsa-20’nin Kütahya’daki hasadı başarıyla tamamlandı. Elde edilen verim, üreticileeri memnun ederken; Borsa-20’nin bölge koşullarına uyumu ve tarladaki performansı üreticilerden olumlu geri dönüş aldı. Önce Afyonkarahisar sonra Denizli ve şimdi de Kütahya’daki hasat sonuçları, Borsa-20’nin farklı iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını gösterdi.

Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’da hasat gerçekleştirilirken, diğer illerde de kısa süre içerisinde hasat yapılması bekleniyor.