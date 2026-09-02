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Kızıl geyik Ilgaz Dağı’nda su içerken görüntülendi

02.09.2026 - 01:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

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Kastamonu’da çeşmeden su içen kızıl geyik, fotokapan ile görüntülendi.

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Kastamonu’nun doğal zenginliklerinden biri olan Ilgaz Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, yaban hayatının tüm ihtişamına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bölgedeki fotokapanlara yansıyan bir kızıl geyik, doğanın asaleti ve özgür ruhunu bir kez daha göz önüne serdi. Ormanların en etkileyici sakinlerinden olan kızıl geyik, zarif duruşu ve güçlü yapısıyla bölgedeki biyolojik çeşitliliğin simgesi haline geliyor.

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Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ilgaz Dağı’na kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, kızıl geyiğin oluktan su içtiği ve akabinde de otlayarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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