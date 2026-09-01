GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

01.09.2026 - 23:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

ABONE OL

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Yoldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Kılınç idaresindeki 06 FIL 384 plakalı otomobil, Hüseyin Karlı yönetimindeki 34 FDM 337 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İLGİLİ HABER

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücü Kılınç, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR şoförü, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı
Otoyolda bakım aracına çekici çarptı 3 kişi yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Güncel Haberler

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor
#Gündem

Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi! Yerli nohut çeşidinde hasat zinciri büyüyor

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil, TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor
#Gündem

Sulama kanalında can pazarı yaşandı! 6 yaşındaki çocuk hastanede, kardeşi ise aranıyor