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Songül, su kuyusunda ölü bulunmuştu! 3 kişinin ismini yazmış

Bartın'da Songül Sarı'nın (31), dün evlerine 1 kilometre mesafede ölü bulunduğu su kuyusunun giriş bölümüne, kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi.

30.11.2021 - 14:02 | | Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Songül, su kuyusunda ölü bulunmuştu! 3 kişinin ismini yazmış

Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı, önceki gün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulundu. Dün, polisin yanı sıra aile bireyleri de kendi imkanlarıyla Songül Sarı'yı aramaya başladı.

Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede, 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.

3 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINACAK

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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