GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSondaj çalışmasından tarihi eser çıktı
HaberlerGündem Haberleri Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı
ABONE OL

Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sondaj çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

01.07.2022 - 15:33 |
Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

Kırsal Ataeymir Mahallesi Hamzardı mevkisinde M.D.'ye ait arazide yapılan sondaj çalışması sırasında Roma döneminden kaldığı değerlendirilen mezar steli bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde olan mezar steli, Afrodisias Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÜNCEL HABERLER

Faiz indirimli kredi kararı! Resmen duyuruldu, 350 bin lira...

Faiz indirimli kredi kararı! Resmen duyuruldu, 350 bin lira...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı

Sondaj çalışmasından tarihi eser çıktı