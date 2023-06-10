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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheliye gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.06.2023 - 17:23 | | DHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Şırnak'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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