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GündemSıcak hava dalgası geliyor! 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı! Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...
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Sıcak hava dalgası geliyor! 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı! Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcak hava dalgası geliyor. Hava sıcaklıkları 40 dereceye kadar ulaşacak. Özellikle bazı iller için uyarı yapıldı. O saatlerde dışarıya çıkılmaması önerisinde bulunuldu. Hava mayıstaki soğuk havaların ardından iyiden iyiye ısındı ve 'artık yaz geldi' dedirtti. Bazı illerde sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselecek. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Ölümcül sonuçlar doğuruyor' diyerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu ve hava durumu tahminlerini paylaştı. Öte yandan bugün ve önümüzdeki günlerde havanın yağışlı geçeceği iller de var. Meteoroloji harita yayımladı. Haziran ayı nasıl geçecek? Hava durumu nasıl? İşte son dakika tahminleri...

27.05.2022 - 12:17 |
Sıcak hava dalgası geliyor! 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı! Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ORHAN ŞEN'DEN YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin çok önemli açıklama ve uyarılarda bulundu. Şen'in açıklamaları şu şekilde: 

"Bugün İç ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yerel yağışlar var. Sıcaklıklar 1-2 derece daha artıyor. İstanbul 28, İzmir 35, Ankara 28, Antalya 35, Trabzon 20 derece. İstanbul'da öğleden sonra Anadolu yakasında yerel noktasal yağmur olabilir.

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Urfa, Batman'da sıcaklıklar 35 dereceyi aşıyor. İstanbul'da pazar günü gölgede termometre 32-33 derece, hissedilen sıcaklık 36-37 derece. İzmir'de termometre 37 derece, hissedilen sıcaklık 39-40 derece. Aşırı sıcaklar da doğal afet sayılıyor dikkat edelim.

Maksimum sıcaklığın, ardı ardına 5 gün uzun yıllar ortalama maksimum sıcaklığın 5 derece üzerinde gerçekleşmesi “Sıcak Hava Dalgası” olarak adlandırılmaktadır. Her yıl binlerce insan sıcak hava dalgasına maruz kalarak yaşamlarını yitirmektedir.

"ÖLÜMCÜL SONUÇLAR DOĞURUYOR"

Sıcak hava dalgası özellikle nem ile birleştiğinde ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Havadaki yüksek nemin insan vücudundaki terin buharlaşmasını engellemesi ile ölümcül sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Aşırı sıcaklarda özellikle nemi yüksek ortamlarda uzun süre kalındığında vücut ısısı artar. Ciltten terleme ve doğrudan buharlaşma yoluyla su atımı gerçekleşiyor, vücut susuz kalınca da kan basıncında oynamalar meydana geliyor. Sıcak çarpması: Yavaş gelişen halsizlik, yorgunluk.

BU SAATLERE DİKKAT!

Güneşin en dik haliyle geldiği ve sıcaklığın en yüksek olduğu 10:00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğu kadar güneşe maruz kalınmamalıdır. Kapalı mekanlarda bulunmak gerekir. Dışarıda olan kişilerin, su gereksinimi hissettiklerini düşünmeden önce su içmelerinin gerektiğidir."

HAZİRAN AYI NASIL GEÇECEK?

Hava durumuna ilişkin paylaşımları ile bilinen Kerem Ökten ise, "Haziran ayının ülkemizde normallerde ve normallerden sıcak, Avrupa'da ise normallerde geçmesi bekleniyor" ifadesini kullandı.

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

27 MAYIS HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük, Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 21°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu

VAN °C, 20°C
Az bulutlu

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

Sıcak hava dalgası geliyor 40 derece ile yakacak, bu iller özellikle uyarıldı Meteoroloji tarih vererek son dakika duyurdu...

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