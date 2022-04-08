Sendikanın grev kararı aldığı Çorlu Belediyesi önünde protesto

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sendika grev kararı aldı. Belediye önünde toplanan işçiler, görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanmasını alkışlarla protesto ederek, eylem yaptı.

Belediye İş Sendikası Çorlu Şube Başkanı İbrahim Özçelik, Çorlu Belediyesi'nin, toplu iş sözleşmesinde hala kendileriyle uzlaşma sağlamadığını söyledi. Belediye binası önünde toplandıklarını ve grev kararını açıkladıklarını belirten Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Sendika olarak belediye önünde toplandık ve grev kararını açıkladık. Basın açıklamamızın ardından iş yerlerimize geri döndük. Önümüzdeki günlerde grev oylaması yapacağız ve gününü belirleyeceğiz. Daha sonra da grev yapılacak günü kamuoyuyla paylaşacağız.”