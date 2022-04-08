Başakşehir'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı! Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Başakşehir İSTEKS Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, iş yerinde doğalgaz borularının üretildiği kaydedildi.
08.04.2022 - 13:14 |
Başakşehir'de sanayi sitesinde bulunan dükkanda saat 13.00'te yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilendikleri belirtilen kişilere müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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