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    YaşamHırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış
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    Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

    Osmaniye’de çelik kapıların kilitlerini kırarak girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları belirlenen 3 kadından 2’si yakalanıp tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kadınların, dikkat çekmemek ve yakalanmamak için engelli gibi yürüdükleri ve her defasında farklı kıyafetler giydikleri belirlendi.

    08.04.2022 - 12:06 | | İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
    Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, engelli taklidi yapmış

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18- 29 Mart’ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Binalarda bulunan 122 güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen polis, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti.

    Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman engelli gibi yürümeye çalıştıkları ve her defasında elbiselerini değiştirerek evlere girdikleri belirlendi.

    Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen baskınla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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