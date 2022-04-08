Silahlı 'borç' kavgası: 4 yaralı

Olay, saat 09.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tamer Tuna ile Cahit Alkan ve oğlu Cihat Alkan arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tuna, belinden çıkardığı tabancayla Cahit Alkan ile oğluna tabancayla ateş etti. Yaralanan Cihat Alkan ise tabancayla Tamer Tuna'yı vurdu. Kavga sırasında yoldan geçen Kazım Yıldız ise seken kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 4 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.