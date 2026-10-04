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Gündem3 Ekim Türk Dünyası Günü! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü
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3 Ekim Türk Dünyası Günü! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü

04.10.2026 - 01:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

3 Ekim Türk Dünyası Günü! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü

3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renkle ışıklandırıldı. İstanbul'un simge yapılarından biri olan köprünün bu özel renk değişimi, Kandilli sahilinden objektiflere yansıdı.

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?3 Ekim Türk Dünyası Günü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü. Anlamlı gün dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla köprü dikkat çekici bir görünüme kavuşurken, bu görsel şölen Kandilli sahilinden görüntülendi.

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