3 Ekim Türk Dünyası Günü! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü

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?3 Ekim Türk Dünyası Günü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü. Anlamlı gün dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla köprü dikkat çekici bir görünüme kavuşurken, bu görsel şölen Kandilli sahilinden görüntülendi.