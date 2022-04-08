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    YaşamMeyve suyu kutusunda uyuşturucu saklayan satıcı yakalandı
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    Meyve suyu kutusunda uyuşturucu saklayan satıcı yakalandı

    Fatih'te uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu O.M. gözaltına alındı. Şüphelinin yanında bulunan poşette yapılan aramada meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu bulundu.

    08.04.2022 - 11:32 | | DHA
    Meyve suyu kutusunda uyuşturucu saklayan satıcı yakalandı

    Polis ekipleri, 5 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük Mahallesi'nde Suriye uyruklu O.M'nin uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, O.M'yi aynı gün saat 22.45 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde durdurdu. Şüphelinin yanında bulunan poşette arama gerçekleştiren ekipler, meyve suyu kutusuna gizlenmiş halde 199 gram kubar ele geçirilirken, O.M'nin evinde yapılan aramalarda, 113,9 gram kubar, 204,5 gram metamfetamin, 19,30 gram Afgan macunu, 4 gram kokain, bin 866 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan O.M., polis merkezindeki işlemlerini ardından sevk edildi. Şüpheli, tutuklandı.

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