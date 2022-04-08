°
Şehir seçiniz
    BİST2.3731.18EURO16.02-0.14USD14.750.13ALTIN917.020.23
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMidyeci krizinde son nokta! Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu: 'Ölen çocuğun için ağlıyorsun da...'
    HaberlerYaşam Haberleri Midyeci krizinde son nokta! Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu: 'Ölen çocuğun için ağlıyorsun da...'
    ABONE OL

    Midyeci krizinde son nokta! Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu: 'Ölen çocuğun için ağlıyorsun da...'

    Midyeci zinciri sahibi, eski karısının dükkanının karşısına aynı isimle restoran açmıştı. Eski eş Deniz Çelebi ilk kez canlı yayında açıklama yaptı. Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu.

    08.04.2022 - 13:29 |
    Midyeci krizinde son nokta! Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu: 'Ölen çocuğun için ağlıyorsun da...'

    Midyeci olarak tanınan Ahmet Çiçek'in eski eşi Deniz Çelebi, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez hakkındaki iddialara yanıt verdi.

    "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın"

    Deniz Çelebi, "Buradan Ahmet Beye bir şey söylemek istiyorum" diyerek başladı sözlerine. Eski eşi Ahmet Çiçek'e canlı yayında seslenerek "Sen ölen çocuğun için ağlıyorsun da, iki tane çocuğun yaşıyor. Sen o iki çocuğuna sarılmayı bilmedin, bilemedin. 2 tane çocuğun var 5 ayda iki defa bile görmedin." diyerek isyan etti, gözyaşlarına hakim olamadı. Sonra da "Çocuğunun rızkının önünde engel olan bir adamsın" sözleriyle devam etti.

    Midyeci krizinde son nokta Eski eşine seslenerek gözyaşlarına boğuldu: Ölen çocuğun için ağlıyorsun da...

    "Merkez şubeyi satmak istemedim"

    "Ahmet Beyle evlendiğimizde bir liramız bile yoktu" diyen Deniz Çelebi, midyeci olan eski eşinin kendi restoranının karşısına aynı isimle restoran açması hakkında da konuştu. Eski eşi Ahmet Çiçek'in "merkez şubeyi satmak istediği için önlem aldım" cümlesine değindi. Bu iddiayı yalanlayarak "Ben boşanma protokolüme 'Ben yaşadığım sürece merkez şube bende, ben öldükten sonra çocuklarıma geçecek' diye bir madde eklettim. Bunun düşünen bir kadın merkez şubeyi niye satsın?" dedi.

    "Tetikçiyle ilgili savcılığa suç duyurusu yok"

    Deniz Çelebi, tetikçi tutulduğu yönündeki iddia için ise "Ben çektiği videodan öğrendim konuyu, bu bir iddia. Savcılığa suç duyurusu yok. Bu konunun açığa çıkmasını ben Ahmet beyden daha çok istiyorum" dedi.

    Mal kavgasıyla gündeme gelen Midyeci Ahmet için ticaret savaşları!
    İlgili Haber
    Mal kavgasıyla gündeme gelen Midyeci Ahmet için ticaret savaşları!
    Midyeci Ahmet’ten yeni ayıp! Şimdi de yarı hissesini satışa çıkarttı
    İlgili Haber
    Midyeci Ahmet’ten yeni ayıp! Şimdi de yarı hissesini satışa çıkarttı

    GÜNCEL HABERLER

    Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

    Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

    İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı onlara bırakmayacağız!

    İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı onlara bırakmayacağız!

    İngiltere'den, Putin'in kızlarına yaptırım

    İngiltere'den, Putin'in kızlarına yaptırım

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

    Slovakya, Ukraynaya S-300 gönderdi

    Sıradaki Haber
    Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

    Kadıköy'de kaldırıma çıkan minibüs 2 kişiyi ezdi

    Sıradaki Haber
    Mecburi hizmet süreleri değişti mi, mecburi hizmet kalktı mı? Doktorların mecburi hizmet süreleri…

    Mecburi hizmet süreleri değişti mi, mecburi hizmet kalktı mı? Doktorların mecburi hizmet süreleri…

    Sıradaki Haber
    Et fiyatına indirim geldi! Satış başladı, kilosu 82 liradan başlıyor...

    Et fiyatına indirim geldi! Satış başladı, kilosu 82 liradan başlıyor...

    Sıradaki Haber