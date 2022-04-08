DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Taksim için Vali Yerlikaya ile görüşme yaptık

Toplantı Beşiktaş'taki DİSK genel merkezinde yapıldı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs çalışmalarını tüm Türkiye'de başlattık. Ortak afiş ve bildirilerimiz, kent kent örgütleyeceğimiz 1 Mayıs sürecine hep beraber başladık. Başvurularımız birçok şehirde başladı. Örneğin İzmir'de Gündoğdu Meydanı için, Ankara'da Tandoğan Meydanı için başvurularımızı yaptık. Bütün kentlerde en merkezi meydanlarında coşkulu 1 Mayısları kutlamak üzere hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

"İstanbul'da 1 Mayıs Meydanı hala yasaklı" diyen Çerkezoğlu, "Dün yine bu heyet İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme yaptı. Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak istediğimizi bir kez daha ifade ettik. Bu Taksim yasağının kabul edilemez olduğunu asla doğallaşamayacağını ve Taksim iradesinden vazgeçmeyeceğimizi dile getirdik. İstanbul içinde 1 Mayıs programını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. İşçiler emekçiler geçim derdiyle, artık hayatta kalma derdiyle boğuşurken bu 1 Mayıs her zamankinden daha da önemli" diye konuştu.