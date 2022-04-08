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Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

08.04.2022 - 12:36 | | Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)
Emniyet teşkilatından Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve daire başkanları, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Mozoleye çelenk koyan heyet, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aktaş, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 177 yıllık şanlı tarihine emsalsiz başarılar sığdıran Emniyet Teşkilatımız, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürürken vatan, bayrak, millet aşkıyla yeni hedeflere de kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki, daima hazır bir şekilde huzur ve güvenin tesisi için kanımızın ve terimizin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Terör, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadeledeki başarı grafiğini sürekli yukarılara taşıyarak sürdüren teşkilatımız, insan kaynağı, teknik kapasite ve donanım olarak da her geçen gün güçlenmekte, ecdadından aldığı ilham, milletimize duyduğu sevgi ve manevi değerlere olan bağlılığı da bu güce dayanak oluşturmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, görevini her şartta yerine getirmenin gayretinde olan Türk polisi, hiç şüpheniz olmasın ki 84 milyonun başını yastığa rahat koymasının güvencesidir. 177'nci kuruluş yıl dönümüne erişmenin onur ve gururunu yaşarken milletimizin destek ve duasına layık olmanın da sorumluluğunu taşıyan Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli neferleriyle birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz, ruhunuz şad olsun."

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