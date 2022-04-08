'Yabancılara vatandaşlık veriliyor' iddiası ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Ait Mobil Hizmet Aracı'nın yabancılara vatandaşlık verdiği iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza memnuniyetle sunduğumuz ve vatandaşımızın da aynı şekilde ilgi duyduğu bu hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmadan, 'vatandaşlık veriliyor' gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir" denildi.