Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gıda kontrol ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği, ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" denildi.