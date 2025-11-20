GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi
HaberlerGündem Haberleri Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi

Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi

20.11.2025 - 22:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi

Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan denetimlerde Mersin’den Gürcistan’a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gıda kontrol ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Mersin’den Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği, ürünlerin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" denildi.

Güncel Haberler

Telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak
#Dünya

Telekomünikasyon şirketi Verizon 13 bini aşkın çalışanını işten çıkaracak

Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
#Gündem

Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi
#Gündem

Sarp Sınır Kapısı’nda 6 ton mandalina imha edildi! Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi