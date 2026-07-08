GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Buzluk Mağarası'na giren 5 dakika duramıyor
HaberlerGündem Haberleri Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Buzluk Mağarası'na giren 5 dakika duramıyor

Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Buzluk Mağarası'na giren 5 dakika duramıyor

08.07.2026 - 08:28Güncellenme Tarihi:
Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Buzluk Mağarası'na giren 5 dakika duramıyor

Buzluk Mağarası Elazığ merkezi 12 kilometre, Harput ilçe merkezine ise 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mağarada sıcaklık yaz aylarında eksi 20'lere kadar düşerken bu özelliğiyle dünyadaki 45 mağaradan biri olma unvanını elde ediyor.

Haberin Devamı

Harput Platosu üzerinde bulunan Buzluk Tepesi'nin kuzey yamacında bulunan Buzluk Mağarası tarih boyunca doğal buzdolabı olarak kullanıldı. Bir özelliğiyle dünyadaki 45 mağaradan biri olan Buzluk, klimatik ve morfolojik şartlar nedeniyle sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşüyor.

DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 20 DERECE

Doğal buzdolabı olarak kullanılması boşuna değil. Yaz aylarında eksi 20 derecelere kadar düşen sıcaklık, yöre halkını gıdaların bozulmaması için mağaraya sevk ediyor. Bunun yanı sıra Buzluk Mağarası'ndan çıkarılan buzlar, Harputlular tarafından satıldığı dönemler olmuştur.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Temmuz ve Ağustos aylarında çıkarılan buzlar, hayvan sırtlarında Harput'a getirilip satılıyor ve gelir elde ediliyordu.

Haberin Devamı

KUDRET BUZU DENİYOR

Buzluk Mağarası'ndan çıkarılan Kudret Buzu'nun şifalı olduğuna inanılmış ve bu yüzden alıcısı da çok olmuştur. Öyle ki, 1950'li yıllarda yaklaşık 20 aile, buradan çıkardıkları buzları satarak geçimini sağlamıştır.

Buzluk Mağarası bugün bile ziyaretçi çekmekte yaz aylarında serinlemek isteyenlerin merakla girdiği noktaların başında gelmektedir.

Güncel Haberler

Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı
#Gündem

Tunceli'de büyüleyen manzara: Havalar ısınınca belgesellik görüntü ortaya çıktı

Günde 2 fincan içenler dikkat! 355 bin kişi incelendi: Meğer karaciğeri...
#Gündem

Günde 2 fincan içenler dikkat! 355 bin kişi incelendi: Meğer karaciğeri...

Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor
#Gündem

Geçen yıl hasat yoktu, bu yıl rekolte patladı! Dallar meyveyi taşıyamıyor