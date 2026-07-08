Dışarısı 40, içerisi eksi 20 derece! Buzluk Mağarası'na giren 5 dakika duramıyor

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Harput Platosu üzerinde bulunan Buzluk Tepesi'nin kuzey yamacında bulunan Buzluk Mağarası tarih boyunca doğal buzdolabı olarak kullanıldı. Bir özelliğiyle dünyadaki 45 mağaradan biri olan Buzluk, klimatik ve morfolojik şartlar nedeniyle sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düşüyor.

DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 20 DERECE

Doğal buzdolabı olarak kullanılması boşuna değil. Yaz aylarında eksi 20 derecelere kadar düşen sıcaklık, yöre halkını gıdaların bozulmaması için mağaraya sevk ediyor. Bunun yanı sıra Buzluk Mağarası'ndan çıkarılan buzlar, Harputlular tarafından satıldığı dönemler olmuştur.

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Temmuz ve Ağustos aylarında çıkarılan buzlar, hayvan sırtlarında Harput'a getirilip satılıyor ve gelir elde ediliyordu.

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KUDRET BUZU DENİYOR

Buzluk Mağarası'ndan çıkarılan Kudret Buzu'nun şifalı olduğuna inanılmış ve bu yüzden alıcısı da çok olmuştur. Öyle ki, 1950'li yıllarda yaklaşık 20 aile, buradan çıkardıkları buzları satarak geçimini sağlamıştır.

Buzluk Mağarası bugün bile ziyaretçi çekmekte yaz aylarında serinlemek isteyenlerin merakla girdiği noktaların başında gelmektedir.