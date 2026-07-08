Kağıthane'de alevler bir anda sardı: 4 kişi dumandan etkilendi

Çağlayan Mahallesi Bahar Sokak’taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman binanın üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi sepetli merdiven aracıyla balkonlardan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, bazı mahalle sakinleri de evlerinden çıkarak çalışmaları takip etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edilirken, yangının çıkış nedeninin ilişkin inceleme başlatıldı.