Samandağ içme suyuna kavuşuyor: HATSU kritik projede son viraja girdi
08.07.2026 - 09:11Güncellenme Tarihi:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ’da yürüttüğü Tekebaşı İçme Suyu Projesi’nin yüzde 86’sını tamamladı.
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Tekebaşı başta olmak üzere 8 mahalleyi kapsayan proje kapsamında 150 kilometrelik içme suyu şebekesinin 129 kilometresi tamamlanırken, planlanan 6 bin 200 aboneden 5 bin 128’inin bağlantısı gerçekleştirildi.
HATSU, Mızraklı Mahallesi’ne su verilmeye başlandığını, Sutaşı ve Kuşalanı mahallelerinin de kısa süre içinde yeni şebekeden içme suyuna kavuşacağını bildirdi.