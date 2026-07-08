Samandağ içme suyuna kavuşuyor: HATSU kritik projede son viraja girdi

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Tekebaşı başta olmak üzere 8 mahalleyi kapsayan proje kapsamında 150 kilometrelik içme suyu şebekesinin 129 kilometresi tamamlanırken, planlanan 6 bin 200 aboneden 5 bin 128’inin bağlantısı gerçekleştirildi.

HATSU, Mızraklı Mahallesi’ne su verilmeye başlandığını, Sutaşı ve Kuşalanı mahallelerinin de kısa süre içinde yeni şebekeden içme suyuna kavuşacağını bildirdi.