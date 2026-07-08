Isparta'da üretiliyor, yurt dışında yok satıyor! ABD ve Kanada'dan sipariş yağıyor
Isparta'da koyun yününden üretilen dekoratif keçe ürünleri yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Özellikle ABD ve Kanada'ya ihraç edilen "puf taşlar", estetik tasarımı ve konforuyla yok satıyor.
Tarih öncesi çağlardan beri göçebe yaşam tarzının zorlu iklim koşullarında çadır, kıyafet yer döşemelerinde kullanılan keçe, son yıllarda yeniden popüler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanına sahip Gencer Kodal, koyun yününden ürettikleriyle ata mesleği keçeciliği sürdürmeye devam ediyor.
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki atölyesinde yün yumaklarından ürettiği dekoratif ürünleri ABD, Kanada ve Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine sattığını anlatan Kodal, "Keçe sadece çoban kepeneği ve yer yaygısı olmakla sınırlı kalmadı. Keçecilik mesleğini en yüksek mertebeye çıkarmaya çalışıyorum. Yeni ürettiğimiz puf yastık görünümlü taşlar, villaların dekorasyonunda kullanılıyor. ABD ve Kanada'ya ihraç ediyoruz" dedi.
Keçeciliği yaşatmaya çalıştığına değinen Kodal, "Çoban kepeneği, yer yaygısı olarak çalıştığımız zaman keçeciliğin önü açılmayacak. Farklı neler yapabileceğimizi düşündük. Perdeden ayakkabıya, kol dayama yastığına kadar çok sayıda farklı dekoratif ürün yapıyoruz. Dikiş olmadan tamamen kaba yünden yapıyoruz. Evlere, ofislere, dekor amaçlı yapılıyor. Türkiye'de ilk defa biz üretiyoruz. ABD ve Kanada ile çok alışveriş oluyor. Seri imalata başlayacağız. Farklı ürünler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
Kodal, keçeden yaptıkları dekoratif ürünler arasında deniz taşı görünümlü kol dayama yastığının çok talep edildiğini söyledi. İç tasarımda 'puf taşı' olarak adlandırıldığını dile getiren Kodal, güzel görünümünün yanı sıra, konforundan dolayı bu ürünün tercih edildiğini belirtti.