Isparta'da üretiliyor, yurt dışında yok satıyor! ABD ve Kanada'dan sipariş yağıyor

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Keçeciliği yaşatmaya çalıştığına değinen Kodal, "Çoban kepeneği, yer yaygısı olarak çalıştığımız zaman keçeciliğin önü açılmayacak. Farklı neler yapabileceğimizi düşündük. Perdeden ayakkabıya, kol dayama yastığına kadar çok sayıda farklı dekoratif ürün yapıyoruz. Dikiş olmadan tamamen kaba yünden yapıyoruz. Evlere, ofislere, dekor amaçlı yapılıyor. Türkiye'de ilk defa biz üretiyoruz. ABD ve Kanada ile çok alışveriş oluyor. Seri imalata başlayacağız. Farklı ürünler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.