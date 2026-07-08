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Valilik düğmeye bastı! Yüzde 2 sınırı aşılamayacak, uymayan ceza ödeyecek

08.07.2026 - 08:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Valilik düğmeye bastı! Yüzde 2 sınırı aşılamayacak, uymayan ceza ödeyecek

Erzincan Valiliği, 2026 yılı hasat sezonunda biçerdöverle yapılacak ürün hasadına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliği yayımladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, tebliğin amacının buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, nohut ve benzeri tarla ürünlerinin zamanında, tekniğine uygun ve en az ürün kaybıyla hasat edilmesini sağlamak, milli servet kaybını önlemek ve kamu düzeni ile güvenliğini korumak olduğu belirtildi.

Tebliğe göre, Erzincan il sınırları içerisinde "G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi" veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayan kişiler biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak. Hasat sırasında ürün kayıp oranının yüzde 2'yi aşmaması zorunlu olacak.
Biçerdöverlerde ayrıca 6'şar kilogramlık iki yangın söndürücü bulundurulması şartı aranacak. Operatörler ve biçerdöver sahipleri, denetimlerde yetkili kontrolörlerin kimlik ibrazı talebini yerine getirmekle yükümlü olacak.

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Ürün sahiplerinden, hasatta aşırı ürün kaybına neden olan operatörleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri istenirken, biçerdöver hasat ücretlerinin taraflar arasında yapılacak hukuki geçerliliğe sahip sözleşmelerle belirleneceği kaydedildi.
Hasat dönemi boyunca tarla kontrolleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli yetkili teknik personel tarafından gerçekleştirilecek. Tebliğ hükümlerine aykırı hareket eden biçerdöver sahipleri ve operatörleri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak.

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Belgesiz operatör çalıştırılması, ürün kayıp oranının sınırın üzerine çıkması veya yangın söndürücü bulundurulmaması gibi ihlallerde 3 bin 705 lira, kimlik ibraz edilmemesi halinde ise bin 764 lira idari para cezası kesilecek.

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Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca biçerdöverlerin ziraat odalarına tescil ettirilmesi ve plaka alınmasının zorunlu olduğu, karayollarındaki denetimlerin polis ve jandarma trafik ekiplerince sürdürüleceği bildirildi.

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