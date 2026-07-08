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Pendik'te araçlar birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

08.07.2026 - 09:00Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Pendik'te araçlar birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Pendik ilçesine 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06:45 sıralarında Yeşilbağlar mevkii D-100 Karayolu Tuzla istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüse arkadan gelen iki otomobil çarptı. Otomobillerden biri kaza nedeniyle savrularak demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pendikte araçlar birbirine girdi: 2 kişi yaralandı

Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciyle kaldırılırken Tuzla istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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