Temmuz ayında mont ve ceket giydiren yer! Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

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Trabzon'dan Limni Gölü Tabiat Parkı'na gelen Doğukan Soytemiz, sıcak havadan uzaklaşmak için bölgeyi tercih ettiklerini belirtti. Soytemiz, "Trabzon'un sıcağından kaçarak geldiğimiz bu serin yerde çok güzel karşılandık. Doğası, havası, yeşilliği ve gölüyle birçok güzelliği bir arada bulabildiğimiz bir yer oldu. Daha önce de birkaç kez gelmiştik ve havanın serin olacağını biliyorduk. Yaz sıcaklarının yoğun olduğu günlerde böyle serin bir yerde, güzel bir doğanın içerisinde pazar günümüzü geçirmekten çok memnun kaldık" dedi.Ziyaretçilerin büyük bölümünün mont giydiğine dikkati çeken Soytemiz, kendisinin hazırlıksız geldiğini belirterek, serin havanın yaz günlerinde insanı ferahlattığını ifade etti.Daha önce turizm sektöründe çalıştığını belirten Çağrı Sula da, Limni Gölü'nü sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Sula, "Doğal güzelliğini beğendiğim için sürekli buraya geliyorum. Trabzon'daki sıcak ve bunaltıcı havanın aksine burada çok güzel ve serin bir hava vardı. Yazın herkesin gelip görmesi, serinlemesi ve doğayı gezmesi için çok güzel bir yer. Herkese öneriyorum" ifadelerini kullandı.