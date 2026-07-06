LGS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte MEB 2026 sınav ve tercih takvimi

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Uzmanlar, öğrencilerin yalnızca puana değil yüzdelik dilimlere de odaklanması gerektiğini vurguluyor. Tercih listesi hazırlanırken okulun geçmiş yıllardaki taban yüzdelik dilimi, kontenjan durumu, ulaşım imkanları ve eğitim programı gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.



Öğrencilerin tercih listesini oluştururken hem ulaşılması zor okullara hem de yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu seçeneklere yer vermesi büyük önem taşıyor. Dengeli hazırlanmış bir tercih listesi, yerleşme şansını artıran en önemli faktörler arasında gösteriliyor.