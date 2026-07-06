LGS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte MEB 2026 sınav ve tercih takvimi
LGS 2026 sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih süreci hangi tarihte başlayacak, lise tercihleri nasıl yapılacak? Milyonlarca öğrenci ve veli, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanacak sonuçlar için geri sayıma geçti. Özellikle “LGS sonuçları açıklandı mı?”, “LGS sonuçları hangi gün belli olacak?”, “LGS tercihleri ne zaman başlayacak?” ve “Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte sonuç, tercih, yerleştirme ve nakil süreçlerine ilişkin tarihler netleşti. İşte öğrencilerin merak ettiği tüm detaylar...
2026 LGS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Liseye geçiş hayali kuran öğrenciler, alacakları puan ve oluşacak yüzdelik dilime göre tercih listelerini şekillendirmeye hazırlanıyor. Peki LGS 2026 sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman erişime açılacak? LGS tercihleri hangi tarihte başlayacak? Yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? MEB tarafından açıklanan resmi takvim, öğrencilerin önündeki kritik sürecin tüm aşamalarını ortaya koydu.
LGS 2026 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 2026 sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve tercih sürecinde kullanacakları yerleştirme verilerini görüntüleyebilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.
Aynı gün içerisinde öğrencilerin tercih döneminde kullanacağı kontenjan tabloları ve yerleştirme kılavuzuna ilişkin bilgiler de erişime açılacak. Böylece adaylar tercih dönemine ilişkin hazırlıklarına resmi veriler ışığında başlayabilecek.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler;
MEB sonuç ekranı
e-Okul sistemi
Resmi sorgulama platformları üzerinden puan ve başarı bilgilerini görüntüleyebilecek.
Öğrencilere basılı sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar yalnızca dijital ortamda yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
LGS tercih dönemi 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.
Öğrenciler tercih işlemlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu süreçte merkezi sınavla öğrenci alan liseler, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu eğitim veren kurumlar için tercih yapılabilecek.
MEB 2026 LGS TAKVİMİ
10 Temmuz 2026
LGS sonuçlarının açıklanması
Kontenjan tablolarının yayımlanması
13-24 Temmuz 2026
LGS tercih başvurularının alınması
Özel okul kayıt işlemlerinin tamamlanması
5 Ağustos 2026
Yerleştirme sonuçlarının açıklanması
Boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026: nakil tercih başvuruları
10 Ağustos 2026: nakil sonuçlarının açıklanması
10-12 Ağustos 2026: nakil tercih başvuruları
14 Ağustos 2026: nakil sonuçlarının açıklanması
17-21 Ağustos 2026: İl ve ilçe yerleştirme komisyonu başvuruları
24 Ağustos 2026: Yerleştirme işlemlerinin tamamlanması
LGS TERCİH DÖNEMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, öğrencilerin yalnızca puana değil yüzdelik dilimlere de odaklanması gerektiğini vurguluyor. Tercih listesi hazırlanırken okulun geçmiş yıllardaki taban yüzdelik dilimi, kontenjan durumu, ulaşım imkanları ve eğitim programı gibi kriterlerin birlikte değerlendirilmesi öneriliyor.
Öğrencilerin tercih listesini oluştururken hem ulaşılması zor okullara hem de yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu seçeneklere yer vermesi büyük önem taşıyor. Dengeli hazırlanmış bir tercih listesi, yerleşme şansını artıran en önemli faktörler arasında gösteriliyor.