Samsun’da cadde ve sokaklar göle döndü

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Atatürk Bulvarı başta olmak üzere ara sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı. Zemin katlardaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve baskın yaşanan evlerdeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ LADİK’TE OKULLAR TATİL

Dün akşam sel sularına kapılarak bir kişinin hayatını kaybettiği Ladik ilçesinde ise eğitime ara verildi. Ladik Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05.06.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.