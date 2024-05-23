Sahibinden harçlık istedi! Kafeteryanın kasasını boşalttı
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi'ndeki A.O, ara sıra harçlık aldığı İsmail B.'ye ait kafeteryaya girip kasadaki 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın şüphelisinin arandığı açıklandı.
23.05.2024 - 16:58 | | DHA
Bursa'da olay, Osmaniye Mahallesi'ndeki İsmail B.'ye ait kafeteryada, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sabah iş yerini açan İsmail B., gece kasada bıraktığı 2 bin 500 liranın olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Görüntülerden iş yerine giren ve kendisinden ara sıra harçlık isteyen A.O. adlı çocuğun, kasadaki parayı aldığını tespit etti. İsmail B.'nin şikayetiyle adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki güvenlik kamerasını inceleyip parmak izi alan polis, A.O.'yu arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.