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GündemMeteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor
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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 kenti "turuncu", 10 kenti de "sarı" kodla uyardı. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığı bildirildi.

• 26 Temmuz 2024 - 09:53 • Son Güncelleme:
• 26 Temmuz 2024 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

3Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

4Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

5İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

6Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Sabahleyin İstanbul’un kuzey ilçelerinde yağış başladı. Akşama kadar olacak. Güney bölgelerinde biraz az olacak. Kuzey ilçelerde başladı. İç kesimlere gelmesi öğle saatlerini bulur. Yaz yağışları bütün İstanbul’u kapsamayabilir. İstanbul’da yağış yerel olacak. Ani yağışlar olduğu için su baskını riski yok.

7Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Serinlik başladı ama pazar gününe kadar. Pazar günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nde artacak. Bugün 29 derece ise 32 dereceye kadar artacak. Önümüzdeki hafta için aşırı sıcak uyarısı yapmak istemiyorum.

8SU BASKINLARINA DİKKAT

SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların; Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu Adana ve Mersinde yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında Zonguldak Bartın Bozkurt Ayancık Sinop’a kadar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak taşın ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

9YARIN HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE UÇUŞ AZALTILACAK

YARIN HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE UÇUŞ AZALTILACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığını duyurdu.

10Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

11Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

12Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33, Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu 36

13Meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39