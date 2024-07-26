Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor
Meteoroloji'den son dakika uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 kenti "turuncu", 10 kenti de "sarı" kodla uyardı. Aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 15 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 15.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 5 azaltma kararı alındığı bildirildi.
• 26 Temmuz 2024 - 09:53 • Son Güncelleme:
• 26 Temmuz 2024 - 09:53 • Son Güncelleme: