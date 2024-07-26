Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 15 ile kuvvetli yağış uyarısı, hava sıcaklıkları düşüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.