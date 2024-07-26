Eylem Tok'un iade süreci başladı! Aynı prosedür Timur Cihantimur için uygulanacak mı?

OĞLU BÜYÜK OLASILIKLA ABD’DE YARGILANACAK

Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı, avukat Prof. Dr. Selami Kuran da anne Eylem Tok’un Türk vatandaşı olması, kazanın Türkiye’de olması ve annenin “suçluyu koruma” suçlamasıyla Türkiye’ye iadesinin istendiğine vurgu yaparak, “Bu açılardan baktığınız da annenin Türkiye’ye iade edilmesi gerekirdi, öyle de oldu. Aksi skandal bir karar olurdu” diyor. Peki “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlaması ile iadesi istenen Timur Cihantimur’un durumu ne olacak? Yanıtı şu: “Suç işlediği iddia edilen kişi, suçu işlediği ülkenin dışında, vatandaşlığını taşıdığı başka bir ülkede bulunuyorsa ve orada da yakalanmışsa, uyruğunda bulunduğu ülkenin devleti, ki burada ABD, ilgili soruşturmayı kendi yürütebilir, yargılama yapabilir ve ceza verebilir. Türkiye için de- iade anlaşması gereği- aynısı geçerli. Yani ABD, zanlıyı Türkiye’ye yargılanmak üzere iade edebileceği gibi vatandaşı olduğu için kendi de yargılayabilir. Ki işlenen suç ABD yasalarına göre bize kıyasla daha ağır bir yaptırım öngörüyor. Dolayısıyla zanlının ABD’de yargılanması yönünde bir karar çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Tabii yine de buna mahkeme karar verecek.”



YA KAÇMASALARDI NE OLURDU



Hatırlayalım: 2017’de 3 kişinin ölümüne neden olan ve 22.5 yılla yargılanan yazar Emrah Serbes, 3 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgâr Çetin, 2016’da 1 polisin şehit olduğu kazaya karışmış, 6 yıl 3 ay ceza almıştı.



Tutuklu kaldığı 10 ay göz önüne alınarak salıverildi. Prof. Dr. Kuran, “Bu, zaman zaman bizlerin de eleştirdiği bir konu. Trafik kazaları taksirle ölüme sebebiyet verme çerçevesinde değerlendiriliyor. Genellikle tutuklama kararı çıkıyor. Ama 4-5 ay gibi kısa bir zamanda mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanması yönünde karar alabiliyor. Bu da mağdur aileleri için büyük hayal kırıklığı tabii. Tutuklama elbette bir tedbirdir ama ölüm söz konusu olunca daha dikkatli kararlar alınması lazım” yorumunu yapıyor.