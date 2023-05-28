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Sağlık Bakanı Koca, oyunu Üsküdar’da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı

28.05.2023 - 14:03 | | Gökçe KARAKÖSE, Erdi DEMİR / İSTANBUL, (DHA)
Sağlık Bakanı Koca, oyunu Üsküdar’da kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Bakan Koca'ya eşi Hale Koca ve oğulları Zahid Esat ile Abdülaziz Emir Koca da eşlik etti.  Bakan Koca, burada vatandaşlarla da sohbet etti. Oy kullanacağı sınıfa giren Bakan Koca, sandık görevlileriyle de tek tek selamlaştı. Bakan Koca ve ailesi 3280 nolu sandıkta oy kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Hastalar için, yaşlılar için, milletim ve onun istikbali çocuklar için Türkiye Yüzyılı için oyumu kullandım. Hayırlı olsun. Dilerim bugün Türkiye Yüzyılı’nın ilk günü olsun" ifadelerini kullandı.

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