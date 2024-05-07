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Sürüden ayrılan kurbanlık dana açık bırakılan yağmur suyu drenaj kuyusuna düştü!

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinin Ahmediye Mahallesi'nde sürüden ayrılan kurbanlık dana açık bırakılan yağmur suyu drenaj kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından drenaj kuyusuna düşen dana kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

07.05.2024 - 17:14 | | DHA
Sürüden ayrılan kurbanlık dana açık bırakılan yağmur suyu drenaj kuyusuna düştü!

 

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinde olay, 13.00 sıralarında Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Yılmaz'ın otlattığı kurbanlık danalardan biri sürüden ayrıldı. Bir süre sonra dananın yağmur suyu drenaj kuyusuna düştüğünü farkeden Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürüden ayrılan kurbanlık dana açık bırakılan yağmur suyu drenaj kuyusuna düştü

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından drenaj kuyusuna düşen dana kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

"MAĞDURİYETİMİZİ KİM KARŞILAYACAK"

Sürüyü otlatan Yakup Yılmaz, “20 tane hayvanımız var, kurbanlık için besliyoruz. Beslerken boş bir kuyu var, herhalde İSKİ’nin kuyusu. İSKİ kuyunun üstünü kapatmadığı için bizim boğamız kuyuya düştü. Mağdur olduk, bu mağduriyetimizi şimdi kim karşılayacak? Aileme karşıda çok mağdur oldum" dedi.

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