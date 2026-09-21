Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm sırasında korku dolu anlar: 5 dakika farkla kurtuldu

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Bize onaracaklarını söylediler ama şu ana kadar tutulmuş resmi bir tutanak yok. Çünkü gelen resmi bir makam da olmadı. O yüzden biz de bekliyoruz. Etkilendik, insan doğal olarak kendini tedirgin hissediyor. Şu an binanın başka bir yerinde hasar var mı bilmiyoruz. Bu yıkımın binaya bir etkisi var mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını talep ediyoruz" dedi.