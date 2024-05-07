Yeğeni ve baldızına torpil yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ilginç savunma! Geri adım attı

Yaptığı ilk işlerden biri, yeğenini seçildiği belediyenin iştiraklerinden birinin başına getirmek oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tepkilerin ardından geri adım attı. Mustafa Bozbey 31 Mart seçimlerinde Bursa Belediye başkanı olarak seçilmişti. Mustafa Bozbey, Belediye iştiraki Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeğeni Furkan Bozbey'i atadı. Furkan Bozbey, göreve gelişini sosyal medyadan bu paylaşımla duyurdu. "BURKENT yönetimi Bursa'mıza hayırlı olsun" diyerek göreve gelişini kutladı. Sosyal medyadan gelen tepkilerin sonrasındaysa Instagram hesabını gizliye aldı.

BOZBEY,DEN İLHİNÇ SAVUNMA: "BU GENÇLER HİÇ Mİ ÇALIŞMAYACAK?"

''Bu işi bilen, şirketleri denetlerken güveneceğimiz biri. Zaten bu insanlardan oluşturuyoruz yönetimleri. Bu şirketlerin incelenmesi lazım, onun için de güvendiğimiz insanlar olması lazım. Soy adının Bozbey olması, bu gençlerin orada değerlendirilmesinin önüne geçmemeli.'' ifadelerini kullandı.

''Yeter ki liyakati olsun. Furkan Bozbey benim kardeşimin oğlu. 4-5 yıldır mimarlık yapıyor. Daha işlemler dahi bitmedi. Bunun tartışılmaya açılmasını, gündem olmasını maksatlı buluyorum. İnsan üzülüyor. Bu gençler hiç mi çalışmayacak?'' dedi.

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"HAYATA GEÇİRMEDİK"

''Sırtımızı yaslayabileceğimiz insanlarla çalışmak istedik. Niteliği, kariyeri desen hepsi tamam. Yeğenim kendi isteğiyle, 'Kimseyi zan altında bırakmak istemem, ben de hak etmiyorum bu ifadeleri' dedi ve bu görevden affını istedi.''

Ardından Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamada bulunan Mustafa Bozbey, "Tartışmalara mahal vermemek" adına karardan vazgeçildiğini duyurdu. Aslında bu Bozbey'in tepki çeken ikinci atamasıydı. CHP'li Belediye Başkanı, baldızı Sezen Uğurlu'yu da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine atamıştı.