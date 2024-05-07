Ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında yeni iddianame; mağdur sayısı 28’e yükseldi

ERZAN KAPALI ÇARŞI’DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı. Demir ifadesinde Seçil Erzan’ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu’da hesap açmak yerine İstanbul’da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı.