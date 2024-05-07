Ünlü isimleri dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında yeni iddianame; mağdur sayısı 28’e yükseldi
Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 28’e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu. Erzan 24 Mayıs’ta tekrar hakim karşısına çıkacak.
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Mayıs 2024 - 18:32 • Son Güncelleme:
Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)
• 07 Mayıs 2024 - 18:32 • Son Güncelleme: