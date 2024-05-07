Okuldan atılan öğrenci müdüre silahla ateş açtı!

İstanbul'da olay, saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, Iraklı lise öğrencisi Y.K.(17), geçtiğimiz aylarda disiplin suçları sonucu okuldan atıldı. 5 ay sonra okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girerek silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah sesleri üzerine Oktugan'ın odasına giren öğretmenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürünü ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Y.K.'yı ise kısa sürede yakaladı.

"5 AY SONRA GELİP MÜDÜRÜ VURUYOR"

Esnaf Halil Çiçek, "Bu okulu iyi biliyoruz. Buranın müdürü disiplinli bir insandı. Iraklı çocuk okuldan atılmış. 5-6 ay sonra gelip müdürü vuruyor. Biz de olayı duyduğumuzda şaşkınlığa uğradık" dedi

OLAYLA İLGİLİ İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde özel bir lisenin müdürüne silahlı saldırı düzenleyen Y.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren bir lisede, silahlı kavga çıktığının belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiştir.

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Olay yerinde okul müdürü olduğu belirlenen İ.O. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinden silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu anlaşılmış, olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Yürütülen saha çalışmalarında, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle okul idaresi tarafından okuldan atıldığı anlaşılan yaşı küçük Y.K. isimli şahsın, bu gerekçe ile okul müdürü İ.O. isimli şahsı silah ile yaraladığı belirlenmiştir. Çalışmalar kapsamında Y.K. isimli şahıs aynı gün görevlilerce yakalanmış, şahsa yönelik yapılan sorgulamada, “Taksirle Yaralama” ve “6136 SKM” suçlarından kaydı olduğu belirlenmiş, ayrıca “Kayıp Şahıs” kaydının olduğu da tespit edilmiştir" denildi. Y.K.'nın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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