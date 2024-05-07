Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
07.05.2024 - 17:14 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Bugün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.
Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.