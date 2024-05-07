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Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

07.05.2024 - 17:14 |
Irak'ın kuzeyine operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi

Bugün Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

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