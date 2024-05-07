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Hastaneye gidecekler dikkat! MHRS randevu sistemi değişiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sistemi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda perşembe kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını bildirdi.

07.05.2024 - 16:43 |
Hastaneye gidecekler dikkat! MHRS randevu sistemi değişiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz'' dedi.

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