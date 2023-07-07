Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±! Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan telefon kullanÄ±m harcÄ± 20 bin TL oldu

'492 SayÄ±lÄ± HarÃ§lar Kanununa BaÄŸlÄ± Tarifelerde Yer Alan Maktu HarÃ§ TutarlarÄ±nÄ±n Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'Ä±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmasÄ±na iliÅŸkinÂ CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Karar kapsamÄ±nda, 02.07.1964 tarihli, 492 sayÄ±lÄ± HarÃ§lar Kanununa baÄŸlÄ± (9) sayÄ±lÄ± tarife 'SÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi harÃ§larÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hariÃ§ olmak Ã¼zere, tarifelerde yer alan ve 2023 yÄ±lÄ±nda uygulanan maktu harÃ§ tutarlarÄ± yÃ¼zde 50 oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanÄ±m izin harcÄ±' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.Â