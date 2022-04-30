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Ramazan Bayramı tatili için yollara düştüler! Yoğunluk başladı, birçok noktada...

Bayram tatiline günler kala yola çıkan vatandaşlar TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. Önceki yıllara göre yoğunluğun az olduğu gözlemlenen trafik havadan da görüntülendi.

30.04.2022 - 01:47 | | İHA
Ramazan Bayramı tatili için yollara düştüler! Yoğunluk başladı, birçok noktada...

Hafta sonununda eklenerek bayram tatilini beş güne çıkaran vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul’dan Ankara istikametine giden ve hafta sonu ile bayram tatilini birleştiren sürücüler iftarın ardından yola çıktı. Gündüz saatlerinde tamamen açık olan yolda akşam saatlerinde yoğunluk arttı. Sürücüler sıklıkla alternatif güzergahları da kullandı. Yol güzergahı boyunca polis ve jandarma ekipleri de sık sık denetimler gerçekleştirdi. Trafik yoğunluğunun önceki yıllara göre daha az olduğu dikkat çekerken TEM Otoyolu dron ile havadan da görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatili için yollara düştüler Yoğunluk başladı, birçok noktada...

43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluşturdu. Akşam saatlerinde başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü. Yoğunluğun daha çok Ankara-Samsun kara yolunda olduğu görüldü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise "dron" ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatili için yollara düştüler Yoğunluk başladı, birçok noktada...

Beton bariyerle kapatıldı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç trafiğinin rahat seyretmesi içinde bazı kavşaklar beton bariyerlerle kapatıldı.

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