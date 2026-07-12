Pist başına ilerleyen uçak sigara içmeye çalışan yolcu nedeniyle geri döndü

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Olay, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmaya hazırlanan AJet Havayolları’na ait VF-5398 sefer sayılı, TC-JZR kuyruk tescilli uçakta bulunan bir yolcu sigara içmeye çalıştı.

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Uçaktaki diğer yolcuların rahatsız olması üzerine kabin memurları yolcuyu uyarırken, durum kaptan pilota bildirildi. Bunun üzerine kalkış için pist başına ilerleyen uçağın pilotu havalimanına geri dönüş kararı aldı.

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Uçakta sigara içmeye çalışan yolcu, Trabzon Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. Uçak ise işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapmak üzere kalkış yaptı.

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KARA LİSTEYE ALINABİLİRSİNİZ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçaklarda duman çıkartan cihaz veya tütün mamülleri kullanan yolculara 24 bin 681 TL idari para cezası uygulandığını açıklamıştı. SHGM, daha önce uyarıları dikkate almayan yolcular hakkında 'Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı' düzenlenmesini istemişti.

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Bu yolculara idari para cezasının yanı sıra havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmeme yaptırımı da uygulanıyor. Ayrıca SHGM, kabin memurlarından uçuş esnasında yolcuları belirli konularda düzenli anonslarla bilgilendirmesini istedi.

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Yolcular hakkında tutulan tutanaklar hakkında SHGM'ye raporlama yapılacağı ve yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca idari para cezası uygulanacağını bildiren uyarıların da standart yolcu anonsları ile işletmelere özgü kabin ekibi anons el kitaplarında revize edilerek hızlı bir şekilde uygulamaya konulması istenmişti.