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2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

11.07.2026 - 23:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)

2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Düzce'de 2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada Ceyhun Karslıoğlu, hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu idaresindeki 14 ADB 902 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Bu sırada aynı istikamette ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 GB 199 plakalı başka bir cip de duramayarak kazaya yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, V.A.'nın kullandığı cipin altında sıkıştı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan Karslıoğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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