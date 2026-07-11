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Bingöl’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

11.07.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

Bingöl’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Genç ilçesi Çaytepe-Dereköy grup yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.G. kontrolündeki 06 VM 654 otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapılırken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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