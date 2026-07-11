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GündemTemmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu
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Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu

11.07.2026 - 20:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

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Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

2Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Dat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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3Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

4Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

5Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

6Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu
7Temmuz ayında 8 metrelik kar tünelleri: İş makinesi karlar içinde kayboldu