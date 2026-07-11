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Park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

11.07.2026 - 21:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/OVACIK(Karabük),(DHA)

Park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, 2 dönüm alan zarar gördü.

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Orman kesim işçisi A.S.’ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobil, saat 17.00 sıralarında Ovacık ilçesi Şamlar köyünde park halindeyken yanmaya başladı. otomobilden yükselen alevler kısa sürede ormana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle otomobil ve ormandaki yangın söndürüldü. Yangında, 2 dönümlük alan ve otomobil zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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