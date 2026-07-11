GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemNevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti
HaberlerGündem Haberleri Nevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti

Nevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti

11.07.2026 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti

Nevşehir'de iki otomobil sürücüsü arasında selektör ve korna nedeniyle başlayan yol verme tartışması trafik kazasıyla sonuçlandı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Nevşehir-Kayseri kara yolu Öğretmenevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, 50 UC 446 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Ö., aynı yönde önünde seyreden 34 GJ 7753 plakalı otomobilin sürücüsü Ayhan S.'den korna çalarak ve selektör yaparak yol vermesini istedi. İddiaya göre yol vermeyen sürücü Ayhan S., yol ortasında aniden durunca, arkadan gelen Ramazan Ö. kullandığı otomobili durduramayarak önündeki araca çarptı.

İLGİLİ HABER

2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti
2 cip ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER

Kırıkkale’de metal yüklü tır yola devrildi: Karı-koca faciadan son anda kurtuldu
Kırıkkale’de metal yüklü tır yola devrildi: Karı-koca faciadan son anda kurtuldu

Selektör yaparak ve korna çalarak önündeki araçtan yol vermesini istediğini söyleyen otomobil sürücüsü Ramazan Ö., "Ben selektör yapıp kornaya basınca sinirlendi ve yavaşladı. Sağımda araç olduğu için bende geçemedim. Bir anda durunca ben de çarptım" dedi.

İLGİLİ HABER

Park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı
Park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Araçlarından inip trafikte kavga eden sürücülere ceza yağdı
#Gündem

Araçlarından inip trafikte kavga eden sürücülere ceza yağdı

Sosyal medyadaki görüntüler kamyonet sürücüsüne ceza getirdi
#Gündem

Sosyal medyadaki görüntüler kamyonet sürücüsüne ceza getirdi

Nevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti
#Gündem

Nevşehir'de trafikte selektörlü tartışma kazayla bitti